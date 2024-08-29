 
الخميس 2024-08-29 10:29 ص
 

 

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا ويسرق أموالا من الخليل

اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينيين في الضفة
اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينيين في الضفة
الخميس، 29-08-2024 10:06 ص
الوكيل الإخباري-    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطنا فلسطينيا من مخيم العروب شمال الخليل.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت كلا من: أنس أمجد جوابرة، وعماد الراعي ونجليه عبيدة وقتيبة، والشقيقين مؤيد ومعتز جابر أبو سل، ورامي المغربي ونجله جمال، وماجد بنات، وأيسر رباح فضيلات، وعماد الجمال، ومحمد الجمال، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت تلك القوات منزل المواطن عدنان الجمل في منطقة واد الهرية جنوب مدينة الخليل، وسرقت نحو 40 ألف شيقل، أثناء تفتيش منزله.
 
gnews

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