الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً بالضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت 15 فلسطينياً. اضافة اعلان





وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني، تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية، خاصة في طولكرم وجنين، وسط ازدياد وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم.



من جهة أخرى، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة المنيا، جنوب شرق مدينة بيت لحم.



وقال رئيس مجلس قروي المنيا، زايد كوازبة، في بيان، إن مستوطنين نصبوا خياماً في المنطقة الجنوبية من البلدة، بعد ساعات من هجوم شنه مستوطنون، أسفر عن إحراق مركبة وتدمير خلايا طاقة شمسية يستخدمها الأهالي في الإنارة وسقي المواشي.



وأضاف أن المنطقة تتعرض منذ أسابيع لتصعيد خطير بهدف التهجير القسري، مطالباً الجهات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذا التوسع الاستيطاني غير القانوني.



