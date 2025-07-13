الأحد 2025-07-13 07:52 م
 

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً بالضفة الغربية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 13-07-2025 05:41 م
الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، طالت 15 فلسطينياً.اضافة اعلان


وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني، تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية، خاصة في طولكرم وجنين، وسط ازدياد وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأراضيهم.

من جهة أخرى، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة المنيا، جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي المنيا، زايد كوازبة، في بيان، إن مستوطنين نصبوا خياماً في المنطقة الجنوبية من البلدة، بعد ساعات من هجوم شنه مستوطنون، أسفر عن إحراق مركبة وتدمير خلايا طاقة شمسية يستخدمها الأهالي في الإنارة وسقي المواشي.

وأضاف أن المنطقة تتعرض منذ أسابيع لتصعيد خطير بهدف التهجير القسري، مطالباً الجهات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذا التوسع الاستيطاني غير القانوني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة

الخزنة - أرشيفية

أخبار محلية البترا تطلق حوافز للمستثمرين وتعيد تنظيم المسارات السياحية

علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك

منوعات علاء مبارك يثير الجدل بتدوينة على حسابه في منصة "X" .. تفاصيل

ل

أخبار محلية الجامعة الهاشمية: فوز كلية الهندسة بالتكنولوجيا الخضراء ثمرة دعم الابتكار

ب

خاص بالوكيل شكاوى حول منتج مغشوش يفتقر للمواصفات على مواقع التواصل

بلدية الزرقاء

أخبار محلية لجنة بلدية الزرقاء تدعو غير الملتزمين لتسديد "المسقفات" تجنبًا للإجراءات القانونية

ا

أخبار محلية جامعتا "الأردنية" و"كركوك" تبحثان التعاون الأكاديمي

تعبيرية

منوعات الكويت تصدر أحكاماً صارمة في قضية الـ 60 كيلو .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة