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الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينيين
اعتقالات قوات الاحتلال للفلسطينيين
الخميس، 05-09-2024 01:16 م

الوكيل الإخباري-    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم الصحفي علي دار علي، وفتاة من رام الله، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

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وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، الخليل، نابلس، أريحا والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يشار إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بدء حملته العدوانية على الضفة أكثر من 195 فلسطينيا باستثناء محافظة جنين


التي لا يعرف حصيلة الاعتقالات النهائية فيها والتي تقدر بالعشرات.

 
gnews

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