الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، الخليل، نابلس، أريحا والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يشار إلى أن الاحتلال اعتقل منذ بدء حملته العدوانية على الضفة أكثر من 195 فلسطينيا باستثناء محافظة جنين
التي لا يعرف حصيلة الاعتقالات النهائية فيها والتي تقدر بالعشرات.
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