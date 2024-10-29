 
الثلاثاء 2024-10-29 04:50 م
 

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 29-10-2024 04:45 م

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 مواطناً فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون.

اضافة اعلان


وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تمت في محافظات بيت لحم، قلقيلية، نابلس، وطوباس، ورافقت تلك الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى تخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

جواز سفر أردني

أخبار محلية تعرف على عدد الاردنيين الذين تخلوا عن الجنسية العام الماضي

جيش الاحتلال

فلسطين سجن 10 جنود بجيش الاحتلال لرفضهم دخول غزة بدون دعم

جيش الاحتلال

فلسطين اعلام عبري: 74 الف معوقا في الجيش الإسرائيلي

الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية انطلاق الفعاليات التمهيدية لمؤتمر "الدراية الإعلامية والمعلوماتية"

مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة

أخبار محلية الملك يفتتح مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء

ا

عربي ودولي الرئيس الإندونيسي: نحن بحاجة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"

احدى عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية تعديل مواعيد عمل تلفريك عجلون مع دخول فصل الشتاء



 


الأكثر مشاهدة