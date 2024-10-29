الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تمت في محافظات بيت لحم، قلقيلية، نابلس، وطوباس، ورافقت تلك الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى تخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين.
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