الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 مواطناً فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم معتقلون سابقون.

اضافة اعلان