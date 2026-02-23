الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية

04:33 م

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 20 فلسطينيًا. اضافة اعلان





وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن الحملات تخللتها مواجهات مع السكان، واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، إلى جانب إخضاع المواطنين لتحقيقات ميدانية لساعات، وسط إطلاق كثيف للنيران بزعم أن المعتقلين مطلوبون.



من جهة أخرى، أحرق مستوطنون مسجدًا يقع بين بلدتي "صرة" و"تل" غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانه، وفق بيان صادر عن المجلس البلدي لبلدة تل.



وأوضح البيان أن المستوطنين استخدموا مواد قابلة للاشتعال لإحراق المدخل، وتركوا شعارات معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد.



من جهتها، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن هذه العصابات الاستيطانية المتطرفة، وتحت حماية جيش الاحتلال، اعتدت على 45 مسجدًا في العام الماضي 2025 بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، مشددة على أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف المقدسات الإسلامية والمجتمع الفلسطيني.





