الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من بيت أمر شمال الخليل

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقحمت عدة أحياء في البلدة واعتقلت 20 مواطناً فلسطينياً عرف منهم: ليث يوسف مصلح عوض (28 عاما)، وإبراهيم عمر علي عوض (17 عاما)، وأحمد موسى عيسى زعاقيق (17 عاما)، وسفيان محمد كامل اسعيفان (34 عاما)، ويوسف أحمد عزات عوض (29 عاما)، ومحمد خالد صبري عوض (14 عاما)، وسمير محمد علي صبارنة، ومؤمن حسين مصطفى ابو مارية، ومهند زهير محمود العلامي (24 عاما)، وأكرم محمد عبد المجيد اخليل (53 عاما)، ونجليه عبدالله (20 عاما)، وليث (16 عاما)، وعوني أحمد عبد السلام العلامي (45 عاما)، والأشقاء مؤمن (26 عاما) ومحمود (23 عاما) وحسن الطيط، وحمود زياد محمد اخليل (16 عاما)، وإسماعيل أنور حسني زعاقيق (22 عاما)، ويوسف علي صبري عرار (24 عاما).
وأشار عوض، إلى أن قوات الاحتلال اقتحم معظم أحياء بيت أمر خاصة وسط البلد، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وحطمت أثاثه ومقتنيات عدد منها.
وفا
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