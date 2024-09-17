الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

وحسب بيان صادر عن نادي الأسير، طالت الاعتقالات 30 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في مدينة نابلس، خاصة في مخيم بلاطة.
وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات خلال عمليات الاقتحام بمناطق مختلفة بالضفة الغربية.
-- (بترا)
-
أخبار متعلقة
-
11 ألف طالب فلسطيني استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة
-
الأونروا تحذر من انتشار القوارض والحشرات بقطاع غزة
-
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج
-
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
-
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة
-
نتنياهو: إعادة السكان لشمال إسرائيل أصبح من أهداف الحرب
-
بلينكن إلى القاهرة لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في غزة
-
واشنطن: نواصل العمل لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة