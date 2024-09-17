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الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 17-09-2024 10:45 ص

الوكيل الإخباري-    شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة دهم واقتحامات وتفتيشات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات.

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وحسب بيان صادر عن نادي الأسير، طالت الاعتقالات 30 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور في مدينة نابلس، خاصة في مخيم بلاطة.


وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات خلال عمليات الاقتحام بمناطق مختلفة بالضفة الغربية.


-- (بترا)

 
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