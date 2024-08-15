الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة والقدس

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 30 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم طالبة وأسرى سابقون.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله وطولكرم وبيت لحم ونابلس والقدس المحتلة.



وأشار البيان الى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير في منازل المواطنين.