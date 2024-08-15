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الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة والقدس

اعتقالات الاحتلال
اعتقالات الاحتلال




 

الخميس، 15-08-2024 12:39 م

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 30 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم طالبة وأسرى سابقون.


وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله وطولكرم وبيت لحم ونابلس والقدس المحتلة.


وأشار البيان الى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير في منازل المواطنين.


وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف ومئة فلسطيني من الضفة الغربية والقدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول الماضي.

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