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الاحتلال يعتقل 36 فلسطينيا من الضفة

اعتقالات قوات الاحتلال
اعتقالات قوات الاحتلال
الأحد، 01-09-2024 12:55 م
الوكيل الإخباري-    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 36 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفية، وأربع طالبات من الخليل، إضافة إلى أسرى سابقين، وقد تركزت الاعتقالات في محافظة الخليل.اضافة اعلان


وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة ارتفع لـنحو (110)، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، والاقتحام المستمر في محافظة الخليل.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.
 
gnews

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