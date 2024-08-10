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الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

الاحتلال
الاحتلال




 

السبت، 10-08-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، 40 مواطناً فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضّفة الغربية، بينهم سيدة، وأطفال، وأسرى سابقون.


وقالت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن "عمليات الاعتقال تركزت على غالبية محافظات الضفة، رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين".


وأشار البيان إلى أن "حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين بلغت أكثر من 10 آلاف مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس".

gnews

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