الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، 40 مواطناً فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضّفة الغربية، بينهم سيدة، وأطفال، وأسرى سابقون.



وقالت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن "عمليات الاعتقال تركزت على غالبية محافظات الضفة، رافقها اعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين".