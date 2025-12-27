الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من محافظة الخليل

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد ماهر الوحواح وسليم مصباح النمورة من بلدة دورا جنوبًا، وآدم فادي دودين، ونسيم محمد شاهين، ولطفي شاهين وراضي الدرابيع، وثائر عزمي الدرابيع، وجهاد علي شاهين، من قريتي عبده ومريش.
عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
وفي سياق منفصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية، والسواتر الترابية.
كما فرضت قوات الاحتلال حظرًا للتجول على أحياء جابر والسلايمة وواد الحصين بمدينة الخليل، بحجة تأمين وصول مستعمري ما تسمى مستعمرة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم شرق الخليل إلى الحرم الإبراهيمي الشريف.
