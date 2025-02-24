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الاحتلال يعرقل جنازة أسير مقدسي محرر

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 24-02-2025 12:24 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، وعرقلت تشييع جثمان الأسير المحرر نائل عبيد، لتندلع على إثر ذلك مواجهات مع شبان فلسطينيين.اضافة اعلان


وقد تُوفي عبيد (46 عاما) أمس السبت إثر سقوطه من أعلى سطح منزله في العيساوية، بعد أسبوع فقط من تحرره من سجون الاحتلال التي أمضى فيها 21 عاما، ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
 
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