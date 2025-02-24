الاحتلال يعرقل جنازة أسير مقدسي محرر

وقد تُوفي عبيد (46 عاما) أمس السبت إثر سقوطه من أعلى سطح منزله في العيساوية، بعد أسبوع فقط من تحرره من سجون الاحتلال التي أمضى فيها 21 عاما، ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.
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