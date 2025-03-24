الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من غزة

09:08 م

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة. اضافة اعلان





في حين قالت سرايا القدس إنها قصفت سديروت ونتيف هعسراه وزيكيم ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية.