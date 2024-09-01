الاحتلال يعلن تفاصيل العثور على جثث 6 أسرى في غزة

وأضاف أنه تم العثور على جثث 6 أسرى في نفق بمنطقة رفح.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق بالتفاصيل التي تصل إليه عن الحدث.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يزعم استعادة 6 جثث أسرى في غزة
-
الأمم المتحدة تدين استخدام قوات الاحتلال للقوة بالضفة الغربية
-
استشهاد فلسطينيْين برصاص الاحتلال في جنين
-
انقطاع المياه عن مستشفى جنين
-
الاحتلال يضرم النار في سوق بجنين
-
دوي انفجار في حارة الدمج بمخيم جنين
-
اشتباكات مستمرة بين المقاومة وقوات الاحتلال بمخيم جنين
-
لازاريني: إسرائيل تشتري إعلانات "غوغل" للتشهير بـ"أونروا"