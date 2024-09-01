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الاحتلال يعلن تفاصيل العثور على جثث 6 أسرى في غزة

قوات الاحتلال في غزة
قوات الاحتلال في غزة
الأحد، 01-09-2024 07:44 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على 6 من جثث الأسرى في قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن المختطفون الـ6 المعثور على جثثهم تم أسرهم في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف أنه تم العثور على جثث 6 أسرى في نفق بمنطقة رفح.


وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق بالتفاصيل التي تصل إليه عن الحدث.

 

بدورها نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق رسالة عبر منصة تليغرام بعنوان "الثمن واحد" أعادت فيها التذكير بتصريحات سابقة للناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري للحركة أبو عبيدة قال فيها إن "الثمن الذي ستأخذه المقاومة مقابل 5 أسرى هو نفس الثمن مقابل جميع الأسرى".

 
gnews

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