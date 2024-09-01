الاحتلال يعلن تفاصيل العثور على جثث 6 أسرى في غزة

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على 6 من جثث الأسرى في قطاع غزة.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن المختطفون الـ6 المعثور على جثثهم تم أسرهم في 7 أكتوبر الماضي.



وأضاف أنه تم العثور على جثث 6 أسرى في نفق بمنطقة رفح.



وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق بالتفاصيل التي تصل إليه عن الحدث.