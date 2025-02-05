الاحتلال يعلن فرض حظر التجول في طمون جنوب طوباس

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال أعلنت عبر مكبرات الصوت منع التنقل والحركة في البلدة حتى يوم الجمعة المقبلة.
ويواصل الاحتلال عدوانه لليوم الرابع على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس، الذي تخلله اعتقال عشرات الفلسطينيين، وتحقيقات ميدانية مع العشرات، وتجريف البنية التحتية وتدميرها.
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