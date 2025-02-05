الاحتلال يعلن فرض حظر التجول في طمون جنوب طوباس

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الوكيل الإخباري- أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول في بلدة طمون جنوب طوباس. اضافة اعلان





وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال أعلنت عبر مكبرات الصوت منع التنقل والحركة في البلدة حتى يوم الجمعة المقبلة.



ويواصل الاحتلال عدوانه لليوم الرابع على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس، الذي تخلله اعتقال عشرات الفلسطينيين، وتحقيقات ميدانية مع العشرات، وتجريف البنية التحتية وتدميرها.



