الاحتلال يغتال مقاوما بنابلس نفذ عملية دهس

01:27 م

الوكيل الإخباري- أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اغتيال شاب فلسطيني في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بعد مطاردة استمرت 18 شهرا، إثر اتهامه بتنفيذ عملية دهس أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين. اضافة اعلان





وبحسب مصادر ، نفذت قوة خاصة إسرائيلية من وحدة "اليمام" والجيش والشاباك عملية اغتيال مركزة للشاب عبد الرؤوف اشتية في شارع الحسبة شرق نابلس، حيث حاصرت المبنى الذي كان يتحصن داخله.