الاحتلال يغتال مقاوما بنابلس نفذ عملية دهس

وبحسب مصادر ، نفذت قوة خاصة إسرائيلية من وحدة "اليمام" والجيش والشاباك عملية اغتيال مركزة للشاب عبد الرؤوف اشتية في شارع الحسبة شرق نابلس، حيث حاصرت المبنى الذي كان يتحصن داخله.
-
