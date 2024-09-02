 
الإثنين 2024-09-02 01:55 م
 

 

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل

الحرم الإبراهيمي الشريف
الحرم الإبراهيمي الشريف
الإثنين، 02-09-2024 11:09 ص

الوكيل الإخباري-    أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف، أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان، إن إغلاق الحرم يأتي في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سُرق حوالي 36 بالمئة من أروقته بشكل دائم.


وأوضحت الأوقاف الفلسطينية، أن الاحتلال يغلق الحرم 10 أيام سنوياً بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضارباً بعرض الحائط بمشاعر المسلمين وحقهم بالعبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه.


واعتبرت الأوقاف، أن الإغلاق يعد تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداء استفزازيا على حق المسلمين بالوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.


يشار الى أنه في شهر تموز الماضي، منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان 43 وقتًا في الحرم الإبراهيمي، ضمن محاولاتها المتكررة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك

فلسطين وزيرة الاستيطان تطالب بإعلان حالة الحرب في الضفة

خلال عملية الانزال

أخبار محلية القوات المسلحة تُنزل مساعدات إنسانية على غزة

تعبيرية

طب وصحة أعراض مزعجة للغثيان الصباحي

نتنياهو يتمسك بشرط بقاء الجيش على محور فيلادلفيا

فلسطين هيئة عائلات الأسرى تطالب بإلغاء قرار البقاء بمحور فيلادلفيا

مدارس غزة

فلسطين الأونروا: أكثر من 70% من مدارسنا في غزة دمرت

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية البلقاء التطبيقية تنفذ مشروع حصاد مائي بقيمة 300 ألف يورو

ة

أخبار الشركات منصّة زين تستضيف ممثلي أكبر الصناديق الاستثمارية

ثمار الزيتون

أخبار محلية زراعة الوسطية تدعو المزارعين لري أشجار الزيتون



 


الأكثر مشاهدة