الاحتلال يفجر مخزنا ويعتقل مواطنا من نابلس

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت بناية قيد الإنشاء وفجرت مخزنا بالمنطقة، وداهمت منزل الأسير أحمد أبو الحيات وفتشته ودمرت محتوياته.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد وداهمت عدة منازل، واعتقلت الفلسطيني سيف أحمد من منزله.
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