الاحتلال يفرج عن 20 معتقلا من قطاع غزة

وأفادت مصادر ، بأن معظم المعتقلين الذين أفرج عنهم قد اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال على شمال قطاع غزة في الخامس من الشهر الماضي.
ولا يزال الاحتلال، يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.
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