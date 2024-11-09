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الاحتلال يفرج عن 20 معتقلا من قطاع غزة

معتقلان أفرج عنهما يصلان مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس لتلقي العلاج
معتقلان أفرج عنهما يصلان مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس لتلقي العلاج
السبت، 09-11-2024 01:29 م
الوكيل الإخباري-  أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 20 معتقلا من قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن معظم المعتقلين الذين أفرج عنهم قد اعتقلوا خلال عدوان الاحتلال على شمال قطاع غزة في الخامس من الشهر الماضي. 

ولا يزال الاحتلال، يرفض حتى اليوم الإفصاح، عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.
 
gnews

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