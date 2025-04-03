الاحتلال يفرض غرامات على المقدسيين ويهدم منزلا في جبع

وذكرت محافظة القدس في بيان، أن طواقم بلدية الاحتلال وبحماية من الشرطة الإسرائيلية فرضت مخالفات على المركبات والدراجات النارية في منطقة باب الخليل، مشيرة إلى أن طواقم بلدية الاحتلال انتشرت في بلدة سلوان.
الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحمت جرافات الاحتلال البلدة وشرعت بهدم منزل يعود لمقدسي ومشيد منذ 40 عاما بذريعة عدم الترخيص من قبل بلدية الاحتلال.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523 والإصابات إلى 114,776 منذ بدء العدوان
-
صحة غزة: مئة شهيد بالقطاع خلال 24 ساعة
-
الاحتلال الاسرائيلي يصدر قرارا بالإخلاء القسري لمناطق شرق غزة
-
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
-
24 شهيدا في قصف متواصل على غزة منذ الفجر
-
الأمم المتحدة ترفض مخططات إسرائيل بالاستيلاء على أراض بغزة
-
إعلام عبري: اعتراض صاروخين أُطلقا من جباليا باتجاه شمال غلاف غزة