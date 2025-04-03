الاحتلال يفرض غرامات على المقدسيين ويهدم منزلا في جبع

الوكيل الإخباري- فرضت بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس، غرامات مالية على المقدسيين في منطقتي باب الخليل وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

اضافة اعلان