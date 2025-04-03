الخميس 2025-04-03 03:57 م
 

الاحتلال يفرض غرامات على المقدسيين ويهدم منزلا في جبع

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 03-04-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري- فرضت بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس، غرامات مالية على المقدسيين في منطقتي باب الخليل وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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وذكرت محافظة القدس في بيان، أن طواقم بلدية الاحتلال وبحماية من الشرطة الإسرائيلية فرضت مخالفات على المركبات والدراجات النارية في منطقة باب الخليل، مشيرة إلى أن طواقم بلدية الاحتلال انتشرت في بلدة سلوان.

الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحمت جرافات الاحتلال البلدة وشرعت بهدم منزل يعود لمقدسي ومشيد منذ 40 عاما بذريعة عدم الترخيص من قبل بلدية الاحتلال.

بترا

 
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