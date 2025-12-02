الاحتلال يقتحم المستشفى الملكي بالخليل

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة حلحول، شمال الخليل، وشنت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل الأهالي.
يذكر أن جيش الاحتلال أعلن عن إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس بالخليل، وأن قواته رصدت إصابة المنفذ قبل تمكنه من الفرار.
