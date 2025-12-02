الثلاثاء 2025-12-02 08:04 ص

الاحتلال يقتحم المستشفى الملكي بالخليل

الثلاثاء، 02-12-2025 06:07 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحة المستشفى الملكي في منطقة ضاحية الزيتون بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة حلحول، شمال الخليل، وشنت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل الأهالي.

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن عن إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس بالخليل، وأن قواته رصدت إصابة المنفذ قبل تمكنه من الفرار.
 
 


