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الاحتلال يقتحم اليامون ويداهم محلات تجارية

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 05-12-2024 09:53 ص
الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بلدة اليامون غرب جنين .اضافة اعلان


وقالت مصادر، إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز سالم العسكري، وداهمت عدداً من المحلات التجارية، وانتشرت في شوارع البلدة.

وفا
 
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