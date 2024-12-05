الاحتلال يقتحم اليامون ويداهم محلات تجارية

وقالت مصادر، إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من حاجز سالم العسكري، وداهمت عدداً من المحلات التجارية، وانتشرت في شوارع البلدة.
وفا
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