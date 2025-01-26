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الاحتلال يقتحم بلدة الرام شمال القدس وسط مواجهات

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 26-01-2025 03:25 م
الوكيل الإخباري-   اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وسط مواجهات.اضافة اعلان


وأفاد مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام بكثافة بمحيط الجدار، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفا
 
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