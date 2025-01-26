الاحتلال يقتحم بلدة الرام شمال القدس وسط مواجهات

وأفاد مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام بكثافة بمحيط الجدار، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفا
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