الاحتلال يقتحم بيت لحم وسط اشتباكات مع الفلسطينيين

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهلال الأحمر أن 6 فلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم.
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