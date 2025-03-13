 
الخميس 2025-03-13 02:34 ص
 

الاحتلال يقتحم بيت لحم وسط اشتباكات مع الفلسطينيين

الاحتلال
الاحتلال
 
الخميس، 13-03-2025 02:19 ص
الوكيل الإخباري-   قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.اضافة اعلان


ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهلال الأحمر أن 6 فلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال

فلسطين الاحتلال يقتحم بيت لحم وسط اشتباكات مع الفلسطينيين

حماس

فلسطين حماس تشيد بعملية "أرئيل" وتدعو للمزيد

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة 3 اشخاص و اصابة 11 اخرين إثر حادث تصادم في عمان

رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، الأربعاء، بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة عندما قال إنه لن يطرد أحد أحدا من غزة. ودعا قاسم ترامب إلى "عدم الانسجا

فلسطين حماس ترحب بتراجع ترامب عن دعواته بتهجير الغزيين

عبد الملك الحوثي

عربي ودولي الحوثي: قرار حظر ملاحة سفن العدو دخل حيز التنفيذ

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الرئيس السوري يصدر قرارا بتشكيل مجلس للأمن القومي

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاة شاب بتدهور مركبته في إربد



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة