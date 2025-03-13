الاحتلال يقتحم بيت لحم وسط اشتباكات مع الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم جنوبي الضفة. اضافة اعلان





ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهلال الأحمر أن 6 فلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم.