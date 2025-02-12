الاحتلال يقتحم شرق طولكرم ويعتدي على أهالي القدس

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الوكيل الإخباري- قالت قناة الأقصى الفضائية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت باتجاه منازل المواطنين في بلدة أبو ديس شرقي القدس. اضافة اعلان





وأضافت القناة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتا ورامين شرق طولكرم، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.