الاحتلال يقتحم شرق طولكرم ويعتدي على أهالي القدس

وأضافت القناة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتا ورامين شرق طولكرم، وشنت عمليات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.
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