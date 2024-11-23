الاحتلال يقتحم عددا من قرى الكفريات جنوب طولكرم

وذكرت مصادر أن عددا كبيرا من آليات الاحتلال اقتحمت قرى: كور وكفر صور وكفر عبوش، وأجرت عمليات تفتيش واسعة في أحيائها والأراضي الزراعية المحيطة بها والطرق التي تصلها ببعضها ومع عدد من قرى محافظة قلقيلية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفا
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