 
السبت 2024-11-23 10:19 ص
 

الاحتلال يقتحم عددا من قرى الكفريات جنوب طولكرم

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 23-11-2024 08:22 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة قرى في منطقة الكفريات، جنوب طولكرم.اضافة اعلان


وذكرت مصادر أن عددا كبيرا من آليات الاحتلال اقتحمت قرى: كور وكفر صور وكفر عبوش، وأجرت عمليات تفتيش واسعة في أحيائها والأراضي الزراعية المحيطة بها والطرق التي تصلها ببعضها ومع عدد من قرى محافظة قلقيلية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

العراق يشهد تعدادا شاملا للسكان هو الأول منذ 37 عاما

عربي ودولي تركيا: نتابع عمليات نقل جماعي للأكراد إلى كركوك

أرشيفية

عربي ودولي رئيسة البرلمان الأوروبي: ما يحدث في ألمانيا اختبار حقيقي لأوروبا بأكملها

آثار القصف على الضاحية الجنوبية

عربي ودولي الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبية

زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو

عربي ودولي فنزويلا تفتح تحقيقا بتهمة "الخيانة" بحق زعيمة المعارضة

تعبيرية

اقتصاد محلي قمة جديدة للذهب في الأردن.. وعيار 21 يصل لهذا المستوى!

ا

عربي ودولي البيت الأبيض يعرب عن خشيته من تعاون روسيا وكوريا الشمالية

القيادي في حزب الله طلال حمية

عربي ودولي فجوة أرضية عملاقة وترجيح إسرائيلي باغتيال "الشبح" في لبنان

كيلو البطاطا المستوردة يصل الى 40 قرشا في السوق المركزي

أخبار محلية 20 طناً من البطاطا المستوردة في السوق المركزي وهذا سعرها!



 


الأكثر مشاهدة