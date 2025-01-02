الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم بالضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر الأربعاء، بلدة عنبتا، شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من آليات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة من جهة حاجز عناب العسكري، شرق طولكرم، وجرفت الممتلكات العامة والخاصة وتحديدا في الشارع الرئيسي المحاذي لمبنى البلدية، وشملت أعمدة إنارة ومحلات تجارية وبسطات، واقتلعت شجرة زيتون معمرة كانت مزروعة أمام مبنى البلدية.



وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من الآليات والجرافات العسكرية إلى البلدة، واتجهت نحو الشارع المؤدي لبلدة بلعا المجاورة.