الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم بالضفة الغربية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من آليات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة من جهة حاجز عناب العسكري، شرق طولكرم، وجرفت الممتلكات العامة والخاصة وتحديدا في الشارع الرئيسي المحاذي لمبنى البلدية، وشملت أعمدة إنارة ومحلات تجارية وبسطات، واقتلعت شجرة زيتون معمرة كانت مزروعة أمام مبنى البلدية.
وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من الآليات والجرافات العسكرية إلى البلدة، واتجهت نحو الشارع المؤدي لبلدة بلعا المجاورة.
-
أخبار متعلقة
-
عدد سكان غزة انخفض 6% منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع
-
مستوطنون يقتحمون كفل حارس قرب سلفيت بالضفة الغربية
-
إعلام إسرائيلي: التوصل لتفاهمات بشأن صفقة التبادل
-
حماس تستنكر قرار السلطة وقف بث الجزيرة
-
الأمم المتحدة: تلوث مياه الشرب في غزة وصل معدلات تضر بصحة السكان
-
الإمارات تستقبل 23 رحلة إجلاء لمصابين ومرضى من غزة
-
السلطة الفلسطينية توقف بث الجزيرة وتجمد أعمال مكتبها
-
قوات خاصة إسرائيلية تعتقل فلسطينيين بنابلس