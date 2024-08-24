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الاحتلال يقتحم قرية الفندق في قلقيلية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
السبت، 24-08-2024 12:24 م
الوكيل الإخباري-    اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية الفندق، شرق مدينة قلقيلية.اضافة اعلان


وأفاد شهود عيان، بأن دوريات الاحتلال انتشرت على طول الشارع الرئيس وسط القرية، ونصبت حاجزا عسكريا، وأعاقت تنقل الفلسطينيين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في المكان.
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