الاحتلال يقتحم قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,391 شهيدا و95,760 مصابا
-
بينهم مُحرًّرون .. الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً بالضفة
-
حماس: اغتيال إسرائيل قائدا في حزب الله "حماقة ستدفع ثمنها"
-
الاحتلال يحتجز شابين على حاجز عسكري عند مدخل البيرة الشمالي
-
الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شمال رام الله
-
ناشطون يعتصمون أمام مبنى بلدية نيويورك تنديدا باستمرار العدوان على غزة
-
إصابة جندي إسرائيلي باشتباكات مع المقاومة في جنين