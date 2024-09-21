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الاحتلال يقتحم قرية المزرعة الشرقية شرق رام الله

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-09-2024 01:50 م
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة المزرعة الشرقية، شرق رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفا
 
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