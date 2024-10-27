الاحتلال يقتحم قلقيلية ويفتش منازل الفلسطينيين

وقالت مصادر، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وشرعت بتفتيش منازل عدد من الفلسطينيين بأحياء المدينة منها "حي نزال، وكفار سابا"، لأكثر من ثلاث ساعات.
وتستمر اقتحامات قوات الاحتلال لكافة مدن الضفة الغربية بشكل مكثف منذ السابع من أكتوبر العام الماضي .
وفا
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