 
السبت 2025-03-08 03:01 ص
 

الاحتلال يقتحم محيط جامعة القدس المفتوحة غربي نابلس

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 08-03-2025 02:51 ص
الوكيل الإخباري-   داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية خلال اقتحامها محيط جامعة القدس المفتوحة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.اضافة اعلان


كما اقتحمت منزل عائلة صنوبر على مفرق زواتا غرب المدينة أيضا.

وكالات
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم محيط جامعة القدس المفتوحة غربي نابلس

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: قطر عملت بلا كلل لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة

عربي ودولي قطر تؤكد الحاجة للتوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران

الممثل جين هاكمان الحائز على جائزة الأوسكار

منوعات تقرير تشريح جثة جين هاكمان .. ظلّ حيا مع زوجته المتوفاة لأسبوع

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

عربي ودولي كاتس يهاجم الشرع: خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي

جانب من الأحداث

عربي ودولي القوات السورية تفشل هجومًا لفلول النظام على قيادة البحرية في اللاذقية

الشرع: سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب وهي تعني الجميع ومهمة للجميع

عربي ودولي الشرع: لن أسمح بالمساس بالسلم الأهلي

ارشيفية

أخبار محلية إنقاذ 17 شخصا حاصرتهم مياه الأمطار في محافظتي الكرك ومادبا

الضباب ينتشر في طريق المطار

خاص بالوكيل عاجل صور - ضباب كثيف يشلّ الحركة على طريق المطار .. وتحذيرات للسائقين



 
 



 

الأكثر مشاهدة