الاحتلال يقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس

وأفادت مصادر، بأن الاحتلال اقتحم المخيمين بعدد من الدوريات رفقة جرافة عسكرية، مع سماع صوت إطلاق نار.
واضافت المصادر ذاتها، أن الاحتلال سير آلياته في عدة أماكن في المخيمين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفا
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