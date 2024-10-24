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الاحتلال يقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 24-10-2024 08:02 ص
الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن الاحتلال اقتحم المخيمين بعدد من الدوريات رفقة جرافة عسكرية، مع سماع صوت إطلاق نار.

واضافت المصادر ذاتها، أن الاحتلال سير آلياته في عدة أماكن في المخيمين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفا
 
gnews

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