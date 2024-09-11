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الاحتلال يقتحم مخيم طولكرم ويدمر بنيته التحتية

جانب من الاقتحامات
جانب من تدمير البنية التحتية في الضفة الغربية
الأربعاء، 11-09-2024 10:15 ص

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم طولكرم بالضفة الغربية وقامت بتدمير البنية التحتية للمخيم.

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وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر في الوقت الحالي منازل في مخيم طولكرم وتمنع الفلسطينيين من الخروج منها.

 
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جانب من الاقتحامات

فلسطين الاحتلال يقتحم مخيم طولكرم ويدمر بنيته التحتية

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