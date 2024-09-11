الاحتلال يقتحم مخيم طولكرم ويدمر بنيته التحتية

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر في الوقت الحالي منازل في مخيم طولكرم وتمنع الفلسطينيين من الخروج منها.
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