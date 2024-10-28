الاحتلال يقتحم مخيم عسكر في نابلس ويحاصر منزلا

وقالت مصادر إن وحدات خاصة اسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى حارة العيادة في المخيم، وحاصرت منزلا.
وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في محيط المنزل المحاصر.
وفا
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