 
الإثنين 2024-10-28 10:12 ص
 

الاحتلال يقتحم مخيم عسكر في نابلس ويحاصر منزلا

مستعربون
مستعربون
الإثنين، 28-10-2024 08:16 ص
الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم عسكر، شرق نابلس.اضافة اعلان



وقالت مصادر إن وحدات خاصة اسرائيلية "مستعربون" تسللت إلى حارة العيادة في المخيم، وحاصرت منزلا.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل في محيط المنزل المحاصر.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

مضبوطات في العملية

أخبار محلية لها ارتباطات إقليمية.. معلومات امنية توقع بخلية جُرمية لتهريب المخدرات والاسلحة في الأردن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن يدعو إلى التحقيق بـ"المخالفات الانتخابية" بعد فوز الحزب الحاكم في جورجيا

تعبيرية

فلسطين يلين تحث نتنياهو على عدم تدمير الاقتصاد الفلسطيني

ا

عربي ودولي بيونغ يانغ تؤكد مسؤولية سيئول عن إرسال طائرة مسيّرة إلى أجوائها

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع جديد على الذهب محلياً.. وغرام 21 يصل إلى 55.8 ديناراً

من تواجد وفد الهيئة المستقلة في أوزبكستان

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك كضيف مراقب في الانتخابات البرلمانية في اوزبكستان

تعبيرية

تكنولوجيا كيف تستعيد الرسائل المحذوفة على واتساب؟ .. خطوة بخطوة

فلسطينيون ينتشلون جثمان أحد الشهداء بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

فلسطين الاحتلال يقر باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في غزة



 


الأكثر مشاهدة