الاحتلال يقتحم مناطق بالضفة ويعتقل 3 فلسطينيين

واقتحم الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب رام الله واعتقل شابا فلسطينيا، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت وتحليق لطائرة مسيرة.
كما اقتحم الاحتلال قرى مسافر يطا الواقعة جنوب مدينة الخليل، واعتقل شقيقين فلسطينيين بعد الاعتداء عليهما بالضرب.
وفي جنوب الضفة أيضا، اقتحم جيش الاحتلال بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم، وأطلق قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، كما أقدم مستوطنون إسرائيليون على إحراق خيمة لمواطنين فلسطينيين في منطقة الأبيض بقرية المِنيا.
وفي شمال الضفة الغربية، اقتحم الاحتلال مدينة قلقيلية وعدة قرى بمحافظة طولكرم دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
الجزيرة
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