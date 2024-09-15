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الاحتلال يقتلع أشجار زيتون في كفر الديك

أشجار زيتون
أشجار زيتون
الأحد، 15-09-2024 01:32 م

الوكيل الاخباري- اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 25 شجرة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني محمد أيوب علي الأحمد.اضافة اعلان


وأفاد الأحمد، بأن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 25 شجرة زيتون من جذورها، تزيد أعمارها على 31 عاما مزروعة على مساحة تقارب 4 دونمات في المنطقة الشمالية من البلدة والمسماة "حديقة راجح".

وأشار إلى أن هذه الأرض تتعرض لانتهاكات مستمرة من قوات الاحتلال ومستعمريه، كونها قريبة من مستعمرة "بروخين" المقامة على أراضي القرية، حيث تم تقطيع الأرض وتخريبها قبل عدة سنوات من المستعمرين، فقمت باستصلاحها.

 
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