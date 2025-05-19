الاحتلال يقصف مولدات الكهرباء بالمستشفى الإندونيسي بغزة

10:35 م

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الوكيل الإخباري- افادت مصادر بانقطاع الكهرباء عن المستشفى الإندونيسي في غزة بعد قصف إسرائيلي على مولدات الكهرباء داخله. اضافة اعلان

