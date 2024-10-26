الاحتلال يمسح 1206 عائلة من السجل المدني في غزة

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 1206 عائلات فلسطينية تم مسحها من السجل المدني، إضافة إلى تسجيل 10000 مفقود.
وأضاف المكتب أن 42885 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، 17210 منهم من الأطفال و11742 من النساء.
وأشار إلى أن 1047 شخصا استشهدوا من الطواقم الطبية، أما طواقم الدفاع المدني فاستشهد 85 شخصا، و177 من الصحافيين.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضخمة في الضفة بينهم أطفال
-
الجيش الإسرائيلي يهاجم قاطفي الزيتون الفلسطينيين
-
صحة غزة: الاحتلال يعتقل الكادر الطبي بمستشفى كمال عدوان
-
في اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: 11 ألف شهيدة في غزة
-
3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا بغزة
-
"اليونيسيف": الإجلاء الطبي من غزة يتراجع إلى 22 طفلا شهريا
-
قوات الاحتلال تعتقل فتى وتفتش منازل في "بيت أمر" شمال الخليل
-
الاحتلال يستخدم ذوي أحد المحاصرين في طولكرم كدروع بشرية