 
السبت 2024-10-26 01:47 م
 

الاحتلال يمسح 1206 عائلة من السجل المدني في غزة

ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة
ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة
السبت، 26-10-2024 12:21 م
الوكيل الإخباري-   كشفت حكومة قطاع غزة عدد العائلات التي قتل الجيش الإسرائيلي جميع أفرادها ومحاها من السجل المدني.اضافة اعلان


وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 1206 عائلات فلسطينية تم مسحها من السجل المدني، إضافة إلى تسجيل 10000 مفقود.

وأضاف المكتب أن 42885 شهيدا وصلوا إلى المستشفيات، 17210 منهم من الأطفال و11742 من النساء.

وأشار إلى أن 1047 شخصا استشهدوا من الطواقم الطبية، أما طواقم الدفاع المدني فاستشهد 85 شخصا، و177 من الصحافيين.

روسيا اليوم
 
gnews

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