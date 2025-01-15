الاحتلال ينذر سكان جباليا بإخلائها

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة D5 (قرية جباليا) هذا تحذير مسبق قبل الهجوم".
وأضاف في رسالة إلى السكان: "انتقلوا فوراً الى المآوي في مركز مدينة غزة".
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