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الاحتلال ينذر سكان جباليا بإخلائها

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الأربعاء، 15-01-2025 05:27 م
الوكيل الإخباري-   أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، سكان "قرية جباليا" في شمال قطاع غزة بإخلاء المنطقة في خطوة عادة ما تسبق هجمات جوية.اضافة اعلان


وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس": "إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة D5 (قرية جباليا) هذا تحذير مسبق قبل الهجوم".

وأضاف في رسالة إلى السكان: "انتقلوا فوراً الى المآوي في مركز مدينة غزة".
 
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