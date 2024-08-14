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الاحتلال ينشر خطة لإقامة مستوطنة جديدة بالضفة

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش




 

الأربعاء، 14-08-2024 10:25 م
الوكيل الإخباري-  نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططات لبناء مستوطنة جديدة، في حين نددت فلسطين بالقرار الذي أعلنه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، للشروع في إقامة تلك المستوطنة على أراضي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح سموتريتش أن الخطوة تأتي ردا على ما سماه تصرفات القيادة الفلسطينية في الضفة والدول التي اعترفت بدولة فلسطينية، قائلا "لا قرار ضد إسرائيل يوقف توسع المستوطنات.. سنواصل مكافحة الفكرة الخطيرة المتعلقة بدولة فلسطينية.. هذه هي مهمة حياتي".
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