 
الثلاثاء 2025-01-21 09:24 ص
 

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل عين سينيا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 21-01-2025 08:42 ص
الوكيل الإخباري-   نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن جيش الاحتلال أعاق حركة الفلسطينيين في الدخول والخروج من وإلى رام الله، وقام باحتجاز عدد من المركبات الخارجة من المدينة، والتدقيق في البطاقات الشخصية للفلسطينيين، ما تسبب في أزمة وعرقلة لحركة الفلسطينيين المتجهين إلى شمال وجنوب الضفة.

وفا
 
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