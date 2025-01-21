الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً على مدخل عين سينيا

وأفادت مصادر ، بأن جيش الاحتلال أعاق حركة الفلسطينيين في الدخول والخروج من وإلى رام الله، وقام باحتجاز عدد من المركبات الخارجة من المدينة، والتدقيق في البطاقات الشخصية للفلسطينيين، ما تسبب في أزمة وعرقلة لحركة الفلسطينيين المتجهين إلى شمال وجنوب الضفة.
وفا
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