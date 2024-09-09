الاحتلال ينقل الأسير زكريا الزبيدي من عزل إلى آخر

11:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702484 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير زكريا الزبيدي من عزل (ريمون) إلى عزل (ايالون -الرملة). اضافة اعلان





وذكر نادي الأسير أن ذلك يأتي بعد سلسلة عمليات نقل تعرض لها الزبيدي منذ عملية نفق الحرية بعد أن حاول تحرير نفسه من سجن جلبوع قبل عامين.