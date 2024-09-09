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الاحتلال ينقل الأسير زكريا الزبيدي من عزل إلى آخر

الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي
الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي
الإثنين، 09-09-2024 11:18 م
الوكيل الإخباري-   أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير زكريا الزبيدي من عزل (ريمون) إلى عزل (ايالون -الرملة).اضافة اعلان


وذكر نادي الأسير أن ذلك يأتي بعد سلسلة عمليات نقل تعرض لها الزبيدي منذ عملية نفق الحرية بعد أن حاول تحرير نفسه من سجن جلبوع قبل عامين.
 
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