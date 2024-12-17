الاحتلال يهدم فلل سياحية في النويعمة بمدينة أريحا

وأوضح رئيس بلدية النويعمة والديوك الفوقا حسام دريعات، أن قوات الاحتلال برفقة آليات ثقيلة اقتحمت النويعمة، وهدمت "فيلاتين" تعودان للفلسطيني محمد عمر .
ولفت إلى وجود ما لا يقل عن 70 إخطارا بالهدم من سلطات الاحتلال تستهدف منازل ومنشآت بالنويعمة والديوك الفوقا.
يشار إلى أن قوات الاحتلال ومستعمرين قد دمروا قبل يومين محاصيل زراعية موسمية في النويعمة، على مساحة 40 دونما، كما دمرت أنابيب المياه في المزرعة بالكامل.
و بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال نفذت خلال تشرين الثاني الماضي 52 عملية هدم طالت 63 منشأة، بينها 27 منزلاً مأهولاً، و2 غير مأهولة، و17 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس بهدم 26 منشأة ثم محافظات الخليل بـ 10 منشآت، ونابلس بـ 7 منشآت.
وفا
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