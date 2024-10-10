الاحتلال يهدم للمرة الثانية منزل صحفي شمال الخليل

وذكرت تقارير صحفية، أن قوات الاحتلال هدمت بالجرافات والبواجر للمرة الثانية منزل الزميل الصحفي خالد خنة، في منطقة "البص" القريبة من بلدة شيوخ العروب، بعد اجبارهم على إخلائه.
وأضافت، أن المنزل يتكون من طابقين بمساحة 200 متر مربع، ويؤوي عائلته المكونة من خمسة أفراد، سكنوه حديثا.
وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال منزل خنة، بعد أن كان قد هُدم منزله ومنزل شقيقه نبيل عام 2019.
وفا
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يشن غارة عنيفة على دير البلح
-
كمين مركب للقسام يفتك برتل عسكري مكون من 12 آلية صهيونية
-
قتلى وجرحى في اشتباك للقسام مع قوة صهيونية من مسافة صفر
-
جريحان في عملية طعن بحيفا وإحباط هجوم في تل أبيب
-
الاحتلال يقتحم مدينة الخليل
-
من "السيوف" إلى "القيامة".. لماذا غير نتانياهو اسم الحرب؟
-
الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم طفلان وصحفي
-
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين ويهاجمون مسجدا