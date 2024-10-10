 
الخميس 2024-10-10 03:52 م
 

الاحتلال يهدم للمرة الثانية منزل صحفي شمال الخليل

صور للحظة هدم منزل صحفي في مخيم العروب شمال الخليل
صور للحظة هدم منزل صحفي في مخيم العروب شمال الخليل
الخميس، 10-10-2024 01:03 م
الوكيل الإخباري-  هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، للمرة الثانية منزل صحفي، في بلدة شيوخ العروب شمال الخليل.اضافة اعلان


وذكرت تقارير صحفية، أن قوات الاحتلال هدمت بالجرافات والبواجر للمرة الثانية منزل الزميل الصحفي خالد خنة، في منطقة "البص" القريبة من بلدة شيوخ العروب، بعد اجبارهم على إخلائه.

وأضافت، أن المنزل يتكون من طابقين بمساحة 200 متر مربع، ويؤوي عائلته المكونة من خمسة أفراد، سكنوه حديثا.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال منزل خنة، بعد أن كان قد هُدم منزله ومنزل شقيقه نبيل عام 2019.

وفا
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