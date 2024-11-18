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الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الإثنين، 18-11-2024 02:32 م

الوكيل الإخباري-   شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بهدم مساكن فلسطينيين في تجمع أم الجمال بعد تهجير سكانه قسريا قبل 3 أشهر.

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وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات في بيان، إن 14 عائلة في التجمع تعرضت للتهجير القسري خلال آب الماضي، جراء تصاعد اعتداءات المستعمرين .


من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم شقيقان.

 
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