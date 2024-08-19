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الاحتلال يهدم منزلا وحظيرة أغنام شرق نابلس

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 19-08-2024 03:43 م

الوكيل الإخباري-    هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا وحظيرة أغنام في قرية فروش بيت دجن شرق مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافتان، وهدمت منزلا من طابق واحد وهو مرخص منذ ثمانينات القرن الماضي، وحظيرة أغنام تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني عميد حج محمد.


وأضاف حج محمد، أن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين عباس حج محمد، وعزمي حج محمد، وإسماعيل صادق إسماعيل، بهدم منازلهم في القرية.

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