الاحتلال يهدم منشأتين تجاريتين في حوارة جنوب نابلس

وقالت رئيسة شعبة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية ، إن جرافات الاحتلال هدمت منشأتين لبيع قطع المركبات، على الطريق الرئيسي في البلدة، وتعود ملكيتهما للفلسطينيين زياد محارب، وماجد محمد.
يشار إلى أن مستعمرين أحرقوا صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء، ومركبتين، في بلدة حوارة، بالتزامن مع حرق منزل قيد الإنشاء، ومحل بقالة، ومركبة، في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.
وفا
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