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الاحتلال يهدم ويخطر بهدم منازل ومنشآت في مناطق عدة بالقدس المحتلة

الاحتلال يهدم ويخطر بهدم منازل ومنشآت في مناطق عدة بالقدس المحتلة
ارشيفية
 
الإثنين، 04-08-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منازل ومنشآت في بلدة رافات، شمال غرب القدس المحتلة.

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وأفادت محافظة القدس في بيان، بأن قوات الاحتلال شنّت حملة هدم واسعة في البلدة، طالت عددًا من المنازل والمنشآت التجارية، كما أصدرت أوامر هدم لمنشآت في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.


وأفادت محافظة القدس بأن طواقم من بلدية الاحتلال اقتحمت البلدة، وقامت بتصوير عدد من المباني، وسلّمت أصحابها أوامر هدم.

وأصدرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قرارًا بهدم منزل مواطن مقدسي في سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.


وأفادت المحافظة بأن بلدية الاحتلال أصدرت قرارًا بهدم منزل المواطن الفلسطيني محمد عمر سمرين في بلدة سلوان، بعد أن سلّمته أمر هدم قبل أسبوع بمهلة 21 يومًا لتنفيذه.

وأضافت أن المنزل مكوّن من غرفتين، وكان قد تم تغريمه بمبلغ 24 ألف شيقل، رغم محاولات استمرت سنوات لاستصدار رخصة بناء.


وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، وسلّمت عدة منشآت ومحالّ تجارية إخطارات بالهدم.

 
 
gnews

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