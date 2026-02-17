الاحتلال يواصل حملة الهدم في الضفة الغربية والقدس

الوكيل الإخباري- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة الهدم في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، مستهدفة المنازل والمنشآت الزراعية، في إطار إجراءات عقابية تؤثر على حياة الفلسطينيين اليومية وتهدف لفرض واقع قسري على الأرض.

