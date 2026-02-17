الثلاثاء 2026-02-17 06:46 م

الاحتلال يواصل حملة الهدم في الضفة الغربية والقدس

الثلاثاء، 17-02-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري-    واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، حملة الهدم في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، مستهدفة المنازل والمنشآت الزراعية، في إطار إجراءات عقابية تؤثر على حياة الفلسطينيين اليومية وتهدف لفرض واقع قسري على الأرض.

وهدمت جرافات الاحتلال منزل الشهيد رأفت دواسة، في بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين، ، بينما أجبرت اعتداءات المستوطنين 10 عائلات فلسطينية على مغادرة تجمع الصوانة البدوي جنوب محافظة الخليل، وفق منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، كما سلمت الاحتلال إخطارات لهدم أربعة منازل في قرية الكوم غرب الخليل.

 
 


