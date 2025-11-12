الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عملياتها التصعيدية في الضفة الغربية المحتلة، إذ أقدمت على هدم عدد من المنازل والمنشآت السكنية والزراعية في مناطق متفرقة، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني وتوسيع الاستيطان.

وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة (غرب مدينة بيت لحم)، خضر الأعرج، في بيان، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا عند المدخل الرئيسي والوحيد للقرية، بعد أن أغلقت المنطقة بالكامل ومنعت حركة المركبات والسكان.



وفي مدينة القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وفق ما ذكره مركز معلومات وادي حلوة.



وأوضح المركز، أن المنزل يقع في منطقة تتعرض لضغوط مستمرة من سلطات الاحتلال التي تصدر أوامر هدم متكررة بذريعة البناء دون ترخيص، في وقت يواجه فيه المقدسيون صعوبات كبيرة في الحصول على تصاريح بناء داخل المدينة.



ويأتي هذا الهدم في سياق تصاعد عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس خلال العام الحالي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 93 بناية هدمت حتى نهاية أيار الماضي، من بينها 53 منزلا، فيما أظهرت تقارير أخرى أن أكثر من 623 منزلا ومنشأة دمرت في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بداية العام، ضمن سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض.



وفي محافظة الخليل، هدمت غرفا سكنية ومنشآت زراعية في مسافر يطا جنوب المدينة.



وأفادت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بأن قوات الاحتلال، ترافقها جرافات عسكرية، اقتحمت خربة الفخيت، وهدمت غرفتين ومطبخا ووحدة صحية وحظيرة أغنام وبئرا للمياه، إضافة إلى تدمير عدة خزانات مياه.



وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 14 فلسطينيا.



كما اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف – في القدس، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، بحسب ما أفادت به دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

بترا